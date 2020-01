Schortens

Carport und Dach brennen: Familie vorsorglich im Krankenhaus

01.01.2020, 10:22 Uhr | dpa

In Schortens (Kreis Friesland) ist am Silvestertag am Wohnhaus einer Familie ein Feuer ausgebrochen. Zunächst brannten das Auto und ein Carport, wie die Polizei in Wilhelmshaven am Dienstag mitteilte. Das Feuer habe dann auch auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses übergegriffen. Die Familie, die in dem Haus wohnt - Eltern im Alter von 34 und 36 Jahren sowie zwei kleine Kinder (4 und 1) - kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge blieben alle vier aber unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.