Warendorf

Silvesterrakete löst Balkonbrand in Warendorf aus

01.01.2020, 10:29 Uhr | dpa

Eine fehlgeleitete Feuerwerksrakete hat in der Silvesternacht einen Balkonbrand in Warendorf ausgelöst. Die Rakete hatte einen Rollladen an einer Wohnung in Brand gesteckt, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bewohner nicht zuhause. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.