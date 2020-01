Weiden

Drei Menschen bei Brand in Weiden leicht verletzt

01.01.2020, 11:39 Uhr | dpa

Drei Menschen sind in der Silvesternacht bei einem Brand in Weiden (Landkreis Birkenfeld) leicht verletzt worden. Das Feuer breitete sich von einem Haus auf zwei weitere aus, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten waren in der Nacht noch im Gange, ein nahe stehendes Hotel konnte vor den Flammen bewahrt werden. Während des Einsatzes war die Hauptstraße komplett gesperrt. Die Brandursache war in der Nacht noch unklar.