Bad Berka

Autofahrer lässt überfahrene Seniorin auf Gehweg liegen

01.01.2020, 11:53 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat in Bad Berka im Weimarer Land eine 84 Jahre alte Frau überfahren und sich nicht um die Schwerverletzte gekümmert. Die Polizei sprach am Mittwoch von Fahrerflucht. Der Unfall habe sich am Silvesterabend ereignet. Das Fahrzeug des Mannes sei in einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und dann auf den Gehweg geraten. Dort erfasste das weiße Auto die Seniorin. Die 84-Jährige sei ins Krankenhaus gekommen und dort weiter in Behandlung. Die Polizei sucht nach Zeugen für den schweren Unfall.