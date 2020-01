Böblingen

Silvesterböller löst Brand in Kirchengebäude aus

01.01.2020, 12:10 Uhr | dpa

Ein Böller hat nach ersten Erkenntnissen ein Feuer in einem Kirchengebäude in Böblingen verursacht und so eine Silvesterfeier unterbrochen. Gäste bemerkten laut Polizei am frühen Mittwochmorgen, dass es aus einem Nebengebäude knisterte. Dort hatte wohl ein Silvesterböller an einem Stromverteilerkasten einen Brand verursacht, hieß es. Die Besucher der evangelischen Kirchengemeinde konnten verhindern, dass sich das Feuer ausbreitete. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.