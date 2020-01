Fulda

Zwei Verletzte nach Unfall bei Krankentransport

01.01.2020, 14:15 Uhr | dpa

Zwei Rettungsassistenten sind nach einem Unfall während eines Krankentransports in Fulda am frühen Neujahrsmorgen leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte die Besatzung eines Rettungswagens einen Patienten ins Klinikum Fulda bringen, als ein entgegenkommender Autofahrer einem Tier ausweichen wollte und dabei auf die Gegenfahrbahn geriet. Als der Fahrer des Rettungswagens zur Vermeidung eines Zusammenstoßes ebenfalls auswich, kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne und in eine Bushaltestelle, so ein Polizeisprecher am Montag.

Die beiden Rettungsassistenten erlitten dabei leichte Verletzungen, der Patient im Rettungswagen blieb unverletzt. Der Autofahrer stieg zwar kurz aus, flüchtete dann aber vom Unfallort. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 35 000 Euro geschätzt.