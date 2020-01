Döbeln

66-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Döbeln

01.01.2020, 14:45 Uhr | dpa

Ein 66 Jahre alter Mann ist am Silvesterabend bei einem Wohnungsbrand gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte fanden den Mann leblos in der Wohnung. Die aktuellen Erkenntnisse deuteten auf eine Rauchvergiftung hin, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauerten an. Auch wie es zum Brand kam, werde noch ermittelt.