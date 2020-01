Dresden

Neujahrsbaby in Dresden geboren

01.01.2020, 15:01 Uhr | dpa

Geboren in den 20er Jahren: Als eines der ersten Neujahrsbabys im Freistaat ist im Universitätsklinikum in Dresden die kleine Elisabeth zur Welt gekommen. Sie wiegt 3630 Gramm und ist 52 Zentimeter groß, wie Hebamme Ina Walter nach der Geburt um 0.50 Uhr mitteilte. "Mutter und Tochter geht es gut", so Walter.

Auch die kleine Toleen Hassan gehört zu den Neujahrsbabys in Sachsen. Sie wurde um 4.55 Uhr im Klinikum Chemnitz geboren. "Sie ist die dritte Schwester im Bunde", sagte Mandy Hohlfeld vom Klinikum. Die sechsjährige Maria und die acht Jahre alte Seba freuen sich über die kleine Schwester. Toleen war bei der Geburt 48 Zentimeter groß und 3425 Gramm schwer.

Im Klinikum Görlitz erblickte um 6.41 Uhr am Neujahrstag der kleine Leon die Welt. "Mama und Baby geht es gut", sagte Hebamme Katharina Goschitz. Im Universitätsklinikum Leipzig war bis zum Nachmittag noch kein Kind zur Welt gekommen. "Das ist eher ungewöhnlich", sagte Hebamme Maria Kley.