Bochum

Feuerwehr rettet verängstigten Waldkauz von Dachboden

01.01.2020, 16:09 Uhr | dpa

Ein Waldkauz hat sich auf einen Dachboden in Bochum geflüchtet, nachdem erste Böller am Silvesterabend losgegangen waren. Der Vogel sei durch eine im Dach geöffnete Luke in das Haus gelangt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Neujahrstag. Einsatzkräfte fingen das verängstigte Tier ein und ließen es wieder frei.