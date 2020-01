Lübben (Spreewald)

Unbekannte sprengen mit Pyrotechnik Automaten

01.01.2020, 19:59 Uhr | dpa

Mit Pyrotechnik haben Unbekannte am Silvestermorgen in Cottbus einen Zigarettenautomaten gesprengt. Er wurde laut Polizei beschädigt und komplett aus der Wandhalterung gerissen. Ermittlungen nach den Tatverdächtigen liefen. Auf dem Bahnhof in Lübben (Dahme-Spreewald) sprengten zwei Unbekannte mittels Pyrotechnik einen Snack- und Getränkeautomaten. Zeugenaussagen zufolge stahlen sie Energy Drinks und Chipstüten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt.