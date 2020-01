Bremerhaven

Neujahrsbaby kommt zu Hause zur Welt

01.01.2020, 20:27 Uhr | dpa

Es könnte Bremerhavens erstes Kind mit Jahrgang 2020 sein: Das Baby hatte es in der Silvesternacht besonders eilig und kam noch in der Wohnung seiner Eltern zur Welt. Der Rettungsdienst war gegen 1 Uhr zu der schwangeren Frau gerufen worden. Allerdings reichte laut einer Mitteilung der Feuerwehr vom Mittwoch für den Weg ins Krankenhaus die Zeit nicht mehr, sodass das Baby mit Unterstützung der Einsatzkräfte zu Hause zur Welt kam. Nach Darstellung der Feuerwehr ist es das erste Kind Bremerhavens im neuen Jahrzehnt. Zu Geschlecht und Name machte die Feuerwehr keine Angaben.