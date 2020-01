Darmstadt

Darmstadt hofft auf Welterbetitel und sieht positive Signale

02.01.2020, 06:15 Uhr | dpa

Nach jahrelanger Arbeit und Millioneninvestitionen hofft Darmstadt Mitte des Jahres auf den Welterbe-Status für die Mathildenhöhe. Die Künstlerkolonie ist einer von zwei Beiträgen im kommenden Jahr mit deutscher Beteiligung. "Für die Bewerbung selbst und für den Prozess kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, weil wir alles gut, ernsthaft und auch begeistert gemacht haben", sagte Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne). Die Intensität und auch die Konkretheit der Nachfragen seien ein Hinweis darauf, wie ernst und wie chancenreich die Bewerbung sei.

Mitte 2020 wird im chinesischen Fuzhou bekanntgegeben, ob sich künftig die Mathildenhöhe mit einem neuen Ausstellungshaus, anderen um 1900 errichteten Gebäuden, Parkanlagen sowie einem noch geplanten Besucherzentrum Welterbe nennen darf. Für die Sanierungsarbeiten beziffert Oberbürgermeister Partsch die Investitionssumme auf insgesamt fast 44 Millionen Euro, mehr als 34 davon alleine aus der Stadtkasse.

Derzeit umfasst die Liste des Unesco-Welterbes 1121 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern, 46 davon liegen in Deutschland, davon wiederum 6 in Hessen.