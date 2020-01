Bad Nauheim

Silvesterrakete verursacht Brand bei Polizei in Bad Nauheim

02.01.2020, 16:56 Uhr | dpa

Eine Silvesterrakete hat in der Neujahrsnacht eine Dachgaube an einem Haus in Bad Nauheim im Wetteraukreis in Flammen gesetzt. Neben dem örtlichen Polizeiposten ist in dem Gebäude auch das Stadtarchiv untergebracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Zeugen den Brand am Dach des Gebäudes gegen 00.30 Uhr am Mittwochmorgen bemerkt. Das Feuer beschädigte Teile des Daches und ein Zimmer im Dachgeschoss.

Die Feuerwehr habe das Feuer schnell eindämmen können. Die Brandermittler der Wetterauer Kriminalpolizei untersuchten das Dach am Donnerstag. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten des Polizeipostens am Donnerstag ihre Arbeit ohne Einschränkungen aufnehmen. Der Schaden wurde auf rund 100 000 Euro geschätzt.