Weimar

Patientenservice in Thüringen nur noch unter einer Nummer

02.01.2020, 17:11 Uhr | dpa

Verschiedene Leistungen der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen werden jetzt unter einer einheitlichen Telefonnummer angeboten. Das Spektrum reiche von Auskünften zum ärztlichen Bereitschaftsdienst bis zum Terminservice bei Ärzten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Donnerstag in Weimar mit. Die bundesweit kostenfreie Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 sei ab sofort dafür nutzbar und in Thüringen täglich rund um die Uhr erreichbar.

Über diese Nummer gebe es auch Unterstützung beim Finden von Haus- und Kinderärzten, bei der Vermittlung dringender Facharzttermine für Patienten mit entsprechender Überweisung oder eine direkte Weiterleitung bei Notfällen. Die bisherige Nummer der Terminservicestelle sei deshalb nicht mehr zu erreichen.