Mönchengladbach

Zwei Mädchen finden Böller und zünden ihn an: Verletzungen

02.01.2020, 19:49 Uhr | dpa

Zwei zehn Jahre alte Mädchen sind durch eine Böller-Explosion verletzt worden. Die beiden Kinder fanden den Knaller am Donnerstagnachmittag in Mönchengladbach, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie hoben den Böller den Angaben zufolge auf und zündeten ihn an, "woraufhin dieser unmittelbar in der Hand eines Mädchens explodierte". Dieses Mädchen erlitt schwere Verletzungen an den Händen und Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht. Das zweite Mädchen erlitt ein Knalltrauma. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.