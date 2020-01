Halle (Saale)

Landesarbeitsagentur stellt Arbeitsmarktzahlen vor

03.01.2020, 06:09 Uhr | dpa

Eine Frau geht in der Bundesagentur für Arbeit an einem Logo der Arbeitsagentur vorbei. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Die Landesarbeitsagentur gibt heute ab 10.00 Uhr die neuen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt bekannt. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Dezember saisonbedingt leicht gestiegen ist. Vor allem bei Berufen im Freien, etwa in der Baubranche, gibt es in den Wintermonaten erfahrungsgemäß mehr Entlassungen. Im November war die Arbeitslosenquote noch leicht um 0,1 Punkte auf 6,6 Prozent gesunken. Damals waren nach der amtlichen Zählweise 74 400 Menschen ohne Job. Neben der Monatsstatistik gibt die Landesarbeitsagentur auch ihre Bilanz für das gesamte Jahr 2019 bekannt.