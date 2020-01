Pfungstadt

Gefahrguttransporter umgekippt: Sperrung auf der A 67

03.01.2020, 08:31 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 67 bei Darmstadt ist nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter die Auf- und Abfahrt Pfungstadt gesperrt. Nach Angaben der Polizei kippte am frühen Freitagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache ein mit Harz beladener Lkw um und bliebt rechts neben der Fahrbahn liegen. Einem Polizeisprecher zufolge sei die als Gefahrgut eingestufte Fracht aber zunächst nicht ausgelaufen. Der Fahrer des Lkw wurde ins Krankenhaus gebracht, zu seinem Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Anschlussstelle blieb zunächst gesperrt, beide Fahrspuren in Richtung Mannheim waren jedoch am Morgen zu Beginn der Bergungsarbeiten frei befahrbar.