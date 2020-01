Aspach

Drittligist Großaspach holt Sadlo und Backhaus als Trainer

03.01.2020, 11:30 Uhr | dpa

Mit dem Trainer-Team Mike Sadlo und Heiner Backhaus will die SG Sonnenhof Großaspach den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga schaffen. Mit der Verpflichtung reagierte der Tabellen-18. auf die Freistellung von Trainer Oliver Zapel Mitte Dezember. Beide unterschrieben einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Mike Sadlo als Cheftrainer und Heiner Backhaus als Trainer treten als echtes Team an", sagte Vorstandsmitglied Joannis Koukoutrigas in einer Vereinsmitteilung vom Freitag. "Sie haben zudem bewiesen, in kleinen Vereinen mit großem Engagement über einen langen Zeitraum erfolgreich arbeiten zu können."

Der 48-jährige Sadlo hatte bis zum Sommer 2018 fünf Jahre den Oberligisten Union Sandersdorf trainiert. Der 37 Jahre alte Backhaus war zuletzt für den Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden tätig.

Für Aspach stand am Freitagnachmittag der Abflug ins Trainingslager im türkischen Lara an.