TTC Berlin Eastside will nationalen Pokal zurückerobern

03.01.2020, 13:21 Uhr | dpa

Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside startet als Favorit in das Final Four um den nationalen Pokal. Neben dem Hauptstadtclub sind auch Titelverteidiger DJK Kolbermoor, der TSV Langstadt und der TV Busenbach für die Endrunde am Sonntag in Pforzheim qualifiziert. Die Halbfinals werden am Samstag ausgelost. Im Vorjahr hatte Kolbermoor den TTC überraschend mit 3:1 in Berlin bezwungen. Zuvor hatte das Eastside-Team fünfmal in Serie triumphiert.

Bestritten werden in den Pokalpartien maximal vier Einzel und ein Doppel, das bei einem Stand von 2:2 die Entscheidung bringen würde. Eastside kann mit den DTTB-Nationalspielerinnen Xiaona Shan und Nina Mittelham, der Ungarin Georgina Pota, de Schwedin Mathilda Ekholm, der Portugiesin Fu Yu und Kathrin Mühlbach auf das bestmögliche Aufgebot zurückgreifen. In der laufenden Saison sind die Berlinerinnen nach 14 Spielen in Bundesliga, Pokal und Champions League noch ohne Punktverlust.