Ahrensfelde

Ortsumfahrung Ahrensfelde bekommt einen Deckel

03.01.2020, 14:37 Uhr | dpa

Mit der Ortsumfahrung Ahrensfelde im Nordosten von Berlin könnte es nach jahrelangen Diskussionen bald vorangehen. Berlin und Brandenburg haben bereits vor Weihnachten einen gemeinsamen Finanzierungsvorschlag für eine sogenannte Troglösung unterzeichnet, wie die Berliner Verkehrssenatsverwaltung und das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Potsdam am Freitag mitteilten. Die Bundesstraße 158 soll für die geplante Umfahrung in Ahrensfelde demnach durch einen rund 150 Meter langen Trog geführt werden, eine Art Tunnel samt begrüntem Deckel.

Ursprünglich war eine ebenerdige Variante mit Lärmschutzwänden geplant. Sie wäre den Angaben zufolge kostengünstiger, hätte aber zu erheblichen Lärmbelastungen geführt und den Ortskern geteilt. Dagegen hatte es Proteste der Anwohner gegeben. Die gesamte 4,6 Kilometer lange Ortsumfahrung, ein Teilabschnitt der B 158 zwischen Berlin und Brandenburg, kostet voraussichtlich 60,2 Millionen Euro. Den Löwenanteil übernimmt der Bund. Die höheren Kosten für die Troglösung von rund 12 Millionen Euro werden dagegen von den beiden Ländern je zur Hälfte übernommen.

Das bereits 2011 eingeleitete Planfeststellungsverfahren werde ab Mitte 2020 "zügig weitergeführt", so Guido Beermann (CDU), Brandenburgs Minister für Infrastruktur und Landesplanung. "Nach dessen Abschluss ist eine schnelle Umsetzung des Baus vorgesehen." Mit der Finanzierungsvereinbarung zwischen Berlin und Brandenburg sei der Weg frei für die Umsetzung der anwohnerfreundlichen Lösung.