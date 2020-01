Dresden

"Hockey Open Air": Zuschauerrekord in der DEL2 erwartet

03.01.2020, 16:11 Uhr | dpa

Das zweite "Hockey Open Air" in Dresden wird zum Zuschauermagneten. Für das DEL2-Eishockeyspiel zwischen den Dresdner Eislöwen und den Lausitzern Füchsen werden am Samstag (16.00 Uhr/MDR) über 32 000 Zuschauer im Stadion von Dynamo Dresden erwartet. "Das ist schon eine andere Dimension. Ich freue mich auf die Energie, die aufs Eis kommt", sagte Füchse-Trainer Corey Neilson am Freitag.

Bereits das zweite Mal treffen beide Teams zu einem Spiel unter freiem Himmel aufeinander. Die Premiere fand am 9. Januar 2016 vor 31 853 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion statt. Dresden siegte damals mit 4:3. Ein absoluter Zuschauer-Rekord wird es aber nicht werden. 2013 kamen beim DEL Wintergame zwischen der Nürnberg Ice Tigers und den Eisbären Berlin 50 000 Zuschauer ins Nürnberger Stadion - die meisten bei einem Freiluftspiel in Europa.