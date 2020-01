Bronkow

Toter Radfahrer: Sonne blendete Autofahrer

03.01.2020, 16:15 Uhr | dpa

Ein 84 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstag in Bronkow (Oberspreewald-Lausitz) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. An ersten Aussagen sei der Autofahrer durch tief stehende Sonne geblendet worden, teilte die Polizeidirektion Süd am Freitag mit. Der Fahrer eines Wohnmobils hatte auf der Landstraße aus Richtung Settinchen den Radfahrer nicht bemerkt. Am Donnerstag hatte die Polizei das Alter des tödlich verunglückten Mannes mit 85 angegeben.