Offenbach am Main

Unbekannte werfen Brandsatz in Offenbacher Café

03.01.2020, 16:23 Uhr | dpa

Unbekannte haben ein Café in Offenbach mit einem Brandsatz angesteckt. Die Täter beschädigten eine Scheibe der Gaststätte mit Steinen und warfen durch das Loch mindestens einen Brandsatz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dadurch habe das Inventar des Cafés am frühen Neujahrsmorgen Feuer gefangen. Der Schaden wird demnach auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Die Täter haben laut Polizei vermutlich mehrere Steinwürfe gebraucht, um ein Loch in die Scheibe zu schlagen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die sie dabei beobachtet haben.