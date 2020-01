Kassel

Polizei sucht Mann aus psychiatrischer Klinik

03.01.2020, 18:36 Uhr | dpa

Die Polizei sucht nach einem aus einer psychiatrischen Klinik in Kassel-Niederzwehren verschwundenen Mann. Da der seit Dienstagmittag vermisste 36-Jährige seine Medikamente nicht weiter einnehme, könne nicht ausgeschlossen werden, dass er zu aggressivem und "fremdgefährdendem Verhalten" neige, teilte die Polizei in Kassel am Freitag mit. Gegen ihn liegt den Angaben zufolge ein richterlicher Unterbringungsbeschluss vor. Der Grund dafür war zunächst nicht bekannt. Die Polizei hofft bei der Suche nach dem 36-Jährigen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie riet, den Vermissten nicht anzusprechen und sich über den Notruf 110 zu melden. Zuletzt habe sich der Mann in der Kasseler Innenstadt aufgehalten.