Ludwigshafen am Rhein

Feuer in Mehrfamilienhaus: Keine Verletzten

03.01.2020, 19:56 Uhr | dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Verletzte habe es keine gegeben, zum Zeitpunkt des Brandes sei niemand in der betroffenen Wohnung in der dritten Etage gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Vorsorglich wurde der gesamte Komplex einem Sprecher zufolge zwischenzeitlich geräumt. 37 Menschen kamen vorübergehend in einem Bus unter. Die Brandwohnung selbst ist vorerst nicht bewohnbar, fünf Personen mussten in einer Ersatzwohnung untergebracht werden. Weil der Brand über den Balkon auf die Flachdachkonstruktion des Hauses im Stadtteil Gartenstadt übergriff, musste die Feuerwehr dieses zur Kontrolle öffnen.