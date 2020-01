Rostock

Fußgänger in Rostock von Auto erfasst und schwer verletzt

03.01.2020, 20:57 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist in Rostock von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann hatte im Stadtteil Toitenwinkel am Freitagabend eine Straße betreten und war dabei von dem Auto angefahren worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht.