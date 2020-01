Hachenburg

Mann steigt aus Auto aus und stürzt in die Tiefe

04.01.2020, 11:50 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist im Westerwaldkreis aus seinem Auto ausgestiegen, einen Abhang herunter gestürzt und hat sich schwer am Kopf verletzt. Nach Polizeiangaben war der 63 Jahre alte Mann mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in Bad Marienberg. Aus zunächst unbekannten Gründen kam das Auto in der Nacht zum Samstag an einem Hang ins Rollen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Wagen sei dann zwar zum Stehen gekommen, drohte aber von der erhöhten Parkfläche einen Steilhang hinunterzurollen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Mann sei ausgestiegen und daraufhin vier Meter in die Tiefe gestürzt. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er in eine Klinik gebracht werden.