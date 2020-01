Malchow

20 Gartenlauben in Malchow aufgebrochen

04.01.2020, 16:05 Uhr | dpa

Malchow (dpa/mv) - Einbrecher haben 20 Gartenlauben in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aufgebrochen. Der Sachschaden beträgt mindestens gut 6000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter drangen den Angaben zufolge gewaltsam in die Gartenlauben ein und durchsuchten sie. Was sie dabei entwendeten, war am Samstag noch nicht abschließend erfasst.