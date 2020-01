Breitenworbis

Auto prallt gegen Baum: 20-Jährige tot

04.01.2020, 16:17 Uhr | dpa

Eine 20 Jahre alte Frau ist im Eichsfeld mit dem Auto gegen einen Baum gefahren und an ihren Verletzungen gestorben. Möglich sei, dass die junge Frau zu schnell auf der vom Regen nassen Straße unterwegs war, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zuvor hatte MDR Thüringen online über den Unfall am Freitag in Breitenworbis berichtet.