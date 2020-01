Erlau

Flammen zerstören Scheune in Erlau

04.01.2020, 16:53 Uhr | dpa

Die Scheune eines Hofs in Erlau (Landkreis Mittelsachsen) ist am Samstag von Flammen zerstört worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein Großaufgebot von Einsatzkräften vor Ort, um wenigstens die an die Scheune grenzenden Gebäude vor dem Feuer zu retten. Die Löscharbeiten dauerten vom Mittag bis in die Abendstunden. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht gegeben. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Auch zur Brandursache konnte der Polizeisprecher am Samstag keine Angaben machen.