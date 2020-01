Teichland

Feuerwehrleute messen sich beim Leitersteigen am Kraftwerk

04.01.2020, 16:57 Uhr | dpa

Nachwuchsmitglieder von Freiwilligen Feuerwehren nehmen am Wettkampf im Hakenleitersteigen teil. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa (Quelle: dpa)

Es ist ein ungewöhnlicher Wettbewerb: Dutzende Feuerwehrleute haben sich auf dem Gelände des Braunkohlekraftwerks der Leag in Jänschwalde im Hakenleitersteigen gemessen. Am Übungsturm der Werkfeuerwehr ging es am Samstag darum, wer der Schnellste beim Erklimmen eines Gebäudes ist. Beim "Neujahrssteigen" machten etwa 75 Nachwuchsmitglieder von Freiwilligen Feuerwehren aus Ostdeutschland und Tschechien mit. Der Sieger erhält einen Pokal. Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde ist nach Angaben der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) das drittgrößte Kraftwerk Deutschlands, wenn die Blöcke für die Sicherheitsbereitschaft eingerechnet werden.