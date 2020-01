Augsburg

Augsburger Trainingsstart mit Finnbogason

04.01.2020, 18:18 Uhr | dpa

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga aufgenommen und den im Herbst verletzten Alfred Finnbogason wieder im Training zur Verfügung. Der Stürmer aus Island hatten den Schwaben seit Mitte November wegen einer Schulterblessur gefehlt. Bei der ersten Einheit am Samstag nahm er neben den anderen Rückkehrern Marek Suchy, Carlos Gruezo und Felix Götze am Mannschaftstraining teil. Es fehlten nur die beiden erkälteten Maurice Malone und Reece Oxford sowie Iago.

Der Brasilianer wurde in die U23-Auswahl der Seleçao berufen, die ab Mitte Januar an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele teilnimmt. "Diese Nominierung ist ein großer Karriereschritt für Iago, über den wir uns freuen", sagte Trainer Martin Schmidt. Der Flügelspieler werde dem FCA zwar in den ersten Partien 2020 fehlen, aber Schmidt ist überzeugt, den Ausfall kompensieren zu können.