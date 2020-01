Mömbris

Autofahrer fährt auf parkende Autos und überschlägt sich

05.01.2020, 09:36 Uhr | dpa

Ein 82-jähriger Autofahrer ist in Unterfranken in zwei geparkte Wagen gefahren und hat sich anschließend mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der Mann fuhr am Samstagabend in Mömbris (Landkreis Aschaffenburg) aus noch ungeklärter Ursache in ein stehendes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Durch den Aufprall wurde der geparkte Wagen auf ein weiteres Auto geschoben. Der 82-Jährige kam nach dem Überschlag mit seinem Auto schließlich auf dem Dach zum Liegen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.