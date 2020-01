Lauterbach (Hessen)

Brennende Mülltonne sorgt für Party-Stopp: Halle evakuiert

05.01.2020, 15:07 Uhr | dpa

Eine brennende Mülltonne hat rund 300 Menschen auf einer Feier in einer Turnhalle im osthessischen Lauterbach den Partyspass in der Nacht zu Sonntag vorübergehend verdorben. Wegen der Rauchentwicklung durch die brennende 120 Liter-Restmülltonne im Eingangsbereich mussten die Gäste die Halle vorübergehend verlassen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Der Brand sei aber schnell gelöscht und die Halle entlüftet worden. An der Tonne und der Treppe der Halle entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht bekannt.