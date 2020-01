Wiesbaden

Räuber bedrohen Sozialarbeiterin mit Machete

05.01.2020, 16:46 Uhr | dpa

Mit einer Machete bewaffnet haben zwei Männer eine Familienhilfeeinrichtung in Wiesbaden ausgeraubt und mehrere Tausend Euro erbeutet. Die Männer bedrohten eine 26 Jahre alte Sozialarbeiterin am Freitagabend in der Einrichtung mit der Waffe und zwangen sie, den Tresor zu öffnen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau hatte beim Klingeln die Tür geöffnet, weil sie eine Bewohnerin erwartete. Die Männer drangen laut Polizei direkt in das Büro ein, zwangen die Frau auf die Knie und hielten ihr den Mund zu.

Die Räuber stahlen neben dem Bargeld auch Kameras und Geldbörsen. Einem Sprecher der Polizei zufolge handelte es sich um einen "mittleren vierstelligen Betrag". Die Beute verstauten die Täter den Angaben zufolge in einem Papierkorb und einem Stoffbeutel mit der Aufschrift "Superlehrer". Eine sofort eingeleitete Fahndung sei erfolglos geblieben, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen.