Ahrensfelde

Mann und Frau von drei Maskierten gefesselt

05.01.2020, 16:55 Uhr | dpa

Ein Mann und eine Frau sind in Ahrensfelde im Kreis Barnim von drei bisher unbekannten Tätern bedroht und gefesselt worden. Die drei maskierten Männer hätten von der 33-jährigen Frau und dem 75-jährigen Mann gefordert, einen Tresor zu öffnen, berichtete die Polizei am Sonntag. Beide Hausbewohner seien am späten Freitagabend von den Unbekannten gefesselt worden. Die maskierten Männer hätten Bargeld und Wertgegenstände gestohlen. In welcher Beziehung der Mann und die Frau zueinander stehen und wie sie befreit wurden, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei bat um Hinweise, die bei den Ermittlungen helfen können.