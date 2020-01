Pritzwalk

Auto gerät auf A 24 unter Sattelzug: Beifahrer stirbt

Nach einem Autounfall mit einem Toten ist die Autobahn 24 Berlin-Hamburg bei Pritzwalk (Prignitzkreis) am Sonntag gesperrt worden. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, war ein Autofahrer beim Überholen mit dem Wagen seitlich unter einen Sattelzug-Lastwagen geraten. Der 29-jährige Beifahrer starb, der 54 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt. Die Autobahn sei in Fahrtrichtung Hamburg komplett gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, war am Abend noch unklar. Die A24 nutzen auch viele Reisende, die nach Westmecklenburg wollen.