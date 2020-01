Stockheim

Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Oberfranken

05.01.2020, 18:59 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Mann hat in Oberfranken eine Tankstelle überfallen und ist anschließend auf einem Motorrad geflüchtet. Der Mann habe am Sonntagnachmittag mit einem Motorradhelm auf dem Kopf eine Tankstelle in Stockheim (Landkreis Kronach) betreten und eine Angestellte mit einer Waffe bedroht, teilte die Polizei mit. Nachdem ihm die Kassiererin Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages gegeben hatte, flüchtete er. Eine Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen und einem Hubschrauber blieb zunächst erfolglos.