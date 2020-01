Halle (Saale)

Firmen nutzen neue Förderungen für Langzeitarbeitslose

06.01.2020, 09:15 Uhr | dpa

Das Gesetzespaket für einen sozialen Arbeitsmarkt zeigt in Sachsen-Anhalt erste Ergebnisse. In 850 Fällen hätten Menschen, die jahrelang ohne Job und Vermittlungserfolge waren, dadurch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden. Rund 62 Prozent der neu Eingestellten hätten in privatwirtschaftlichen Bereichen eine Tätigkeit bekommen, sagte der Chef der Landesarbeitsagentur Kay Senius. Dazu gehörten hauswirtschaftliche oder einfache handwerkliche Tätigkeiten. Der Bund hatte das Gesetzespaket vor einem Jahr beschlossen. Demnach können Arbeitgeber Zuschüsse bekommen, wenn sie Erwerblose beschäftigen, die seit sechs oder mehr Jahren Hartz IV erhalten haben.