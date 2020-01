Schwerin

Weniger Lotto-Spiel im vergangenen Jahr in MV

06.01.2020, 12:09 Uhr | dpa

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben 2019 weniger Lotto gespielt. Sie tippten für 114,7 Millionen Euro, wie der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH, Ait Stapelfeld, am Montag sagte. Im Vorjahr seien es 116 Millionen Euro gewesen. Grund für den Rückgang sei, dass der Eurojackpot weniger große Summen erreicht habe als 2018. Die Höhe des Jackpots wirke sich auf die Umsätze aus: Ein hoher Eurojackpot locke Spieler an.

Von den knapp 115 Millionen Euro Tipp-Einsätzen im vergangenen Jahr wurden Stapelfeld zufolge 56,4 Millionen Euro als Gewinne an die Spieler ausgeschüttet. 22,6 Millionen Euro seien als Überschüsse an den Landeshaushalt geflossen und für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke verwendet worden. Außerdem wurden nach Stapelfelds Worten 19,6 Millionen Euro Lotteriesteuern an das Land abgeführt.