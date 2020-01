Dresden

Stadtbahnwagen in Dresden: Modell im Verkehrsmuseum zu sehen

06.01.2020, 12:37 Uhr | dpa

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wollen bis zum Herbst 2023 insgesamt 30 neue Stadtbahnwagen in Betrieb nehmen. Fahrgäste können jetzt vorab ein Modell in Originalgröße begutachten und auch Hinweise zur Ausstattung geben. Das Modell ist vom 8. bis 19. Januar im Verkehrsmuseum zu sehen, wie die DVB am Montag mitteilten. Die 30 Niederflurwagen werden von der Firma Bombardier in Görlitz und Bautzen gebaut. Ein Fahrzeug kostet rund 4,2 Millionen Euro. Der gesamte Auftrag mit Service und Wartung hat laut DVB ein Volumen von 197 Millionen Euro. Knapp 103 Millionen Euro kommen vom Freistaat Sachsen aus Fördermitteln der Europäischen Union.