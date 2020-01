Weitnau

Hausbrand im Oberallgäu: Aufenthalt der Bewohner unklar

06.01.2020, 19:52 Uhr | dpa

In einem Einfamilienhaus in Weitnau (Landkreis Oberallgäu) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Haus stehe vollständig in Flammen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ob sich die Bewohner des Hauses, den Angaben zufolge ein Ehepaar, in dem Haus befanden, war zunächst unklar. Der Löscheinsatz lief am Montagabend noch.