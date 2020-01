Osnabrück

Vertrag aufgelöst: Riemann verlässt VfL Osnabrück

06.01.2020, 21:02 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück und der Mittelfeldspieler Alexander Riemann haben sich ein halbes Jahr vor Vertragsende getrennt. Der noch bis zum 30. Juni 2020 gültige Kontrakt sei "in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst" worden, teilte der Verein am Montagabend mit. Der 27 Jahre alte Riemann war im Sommer 2018 vom Linzer ASK nach Niedersachsen gewechselt, kam aber auch aus Verletzungsgründen nur auf vier Einsätze für den VfL.