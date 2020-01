Schwerin

Schwesig öffnet Neujahrsempfang für interessierte Bürger

07.01.2020, 12:41 Uhr | dpa

Zum Neujahrsempfang von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) werden in diesem Jahr erstmals nicht nur geladene Gäste erwartet. Wie die Staatskanzlei am Dienstag in Schwerin mitteilte, können auch interessierte Bürger nach Voranmeldung an der Veranstaltung teilnehmen. Die Zahl der Plätze sei allerdings begrenzt.

Schwesig lädt in diesem Jahr zum 13. Januar in das Theater Vorpommern in Stralsund zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang ein. Geladen sind etwa 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Vertreter von Kommunen, Verbänden und Vereinigungen, aus Kultur, Ehrenamt und Sport.



Im Rahmen des Empfangs verleiht die Ministerpräsidentin den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zu den Geehrten gehört der Theologe Christoph de Boor aus Waren (Müritz), dessen außerordentliches Engagement im Wendeherbst 1989 weit über die Region hinaus ausgestrahlt habe, hieß es. Den Verdienstorden erhalten zudem die frühere Richterin Hannelore Kohl aus Greifswald für ihre in 30 Jahren erworbenen Verdienste bei Aufbau und Etablierung ehrenamtlicher und demokratischer Strukturen im Land, sowie der Goalballer Reno Tiede aus Rostock für seinen Einsatz für den Sehbehinderten-Sport.