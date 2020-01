Sirksfelde

Sattelzugmaschine umgekippt: 100 000 Euro Sachschaden

07.01.2020, 13:47 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Sattelzugmaschine zwischen Koberg und Sirksfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg ist Sachschaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden. Der 31 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall am Montag auf der L 200 leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam dem Hamburger in einer Rechtskurve ein Lastwagen entgegen. Daraufhin sei er nach rechts ausgewichen, sei mit seiner Zugmaschine erst auf die Bankette und dann ins Schleudern geraten. Das Gefährt überquerte die Gegenfahrbahn, kippte um und blieb im Straßengraben liegen. Zu einer Kollision mit dem anderen Lastwagen kam es nicht. Für die Bergung der Sattelzugmaschine war die L 200 laut Polizei sechs Stunden gesperrt.