Malchow

Zwei Verdächtige gestehen Einbruchserie in 130 Gartenhäuser

07.01.2020, 14:13 Uhr | dpa

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte hat nach eigenen Angaben eine wochenlange Serie von Laubeneinbrüchen aufgeklärt. Es seien am Montag bei Malchow zwei 23 und 38 Jahre alte Tatverdächtige gefasst worden, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Das Duo habe gestanden, seit Anfang Dezember 130 Einbrüche in Gartenhäuser in den Regionen Malchow und Waren an der Müritz begangen zu haben, davon 80 in Malchow und allein 55 Einbrüche am vergangenen Wochenende. Zeugen hätten die Täter genauer beschrieben, so dass man auf die Spur der Männer gekommen sei.

Der Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Mit der Beute - alkoholische Getränke, Lebensmittel, Tabakwaren, Bargeld und vereinzelt auch Werkzeug - hätten sich die Männer in den meisten Fällen den Lebensunterhalt aufgebessert. Bei anderen Dingen werde die Spur noch verfolgt. Die Verdächtigen, die laut Polizei in der Region einer geregelten Arbeit nachgehen, wurden nach Spurensicherung und Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.