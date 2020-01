Brunsbüttel

"Schramm Ports & Logistics" weiter auf Wachstumskurs

07.01.2020, 15:17 Uhr | dpa

Die Brunsbütteler "Schramm Ports & Logistics" hat für ihre Häfen 2019 eine positive Bilanz gezogen. Mit einem Gesamtumschlag von voraussichtlich rund 13,7 Millionen Tonnen seien die Brunsbütteler Häfen weiter auf Wachstumskurs, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute das ein Plus von 8 Prozent. Der gesamte Hafenverbund der Schramm Gruppe habe mit seinen 16 Hafen- und Logistikstandorten in den Regionen Schleswig-Holstein, Hamburg und Schweden einen Zuwachs von rund zwei Prozent erzielt.

Zum starken Umschlagswachstum in Brunsbüttel trugen maßgeblich der Elbehafen (+ 8 Prozent) und der Ölhafen (+ 18 Prozent) bei. Insgesamt wurden am Standort rund 3200 See- und Binnenschiffe unter anderem mit Massengütern wie Baustoffen sowie Flüssiggütern wie Rohöl und Mineralölprodukten abgefertigt.

In den schwedischen Häfen der Schramm Ports & Logistics wurden 2019 rund 950 000 Kubikmeter Schnittholz verladen. Das entspräche einem Plus von rund 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den anderen Gütergruppen wird die Gesamtumschlagsmenge bei ca. 415 000 Tonnen liegen (+ 3 Prozent).

Die Schramm Group ist nach eigenen Angaben ein inhabergeführter, strategischer Verbund aus spezialisierten Einzelunternehmen.