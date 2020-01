Koblenz

Umgekippter Sattelzug verursacht neunstündige Sperrung

07.01.2020, 17:10 Uhr | dpa

Wegen eines umgekippten Sattelzugs ist die Bundesstraße 50 zwischen Flughafen Hahn und Wahlenau im Rhein-Hunsrück-Kreis für rund neun Stunden gesperrt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der beladene Lastwagen am Morgen aus noch ungeklärter Ursache in Richtung Trier von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben umgekippt. Der Sattelzug wurde erheblich beschädigt, die genaue Höhe war zunächst aber unbekannt. Verletzt wurde niemand.