Muskelfaserriss: Leverkusen vorerst ohne Aránguiz

07.01.2020, 19:24 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss nach eigenen Angaben "in den kommenden Wochen" auf Mittelfeldspieler Charles Aránguiz verzichten. Der 30 Jahre alte Chilene, der am Montag nach nur einem Tag aus dem Trainingslager des Tabellensechsten in La Manga abgereist war, erlitt einen Muskelfaserrisses in der rechten Wade. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Aránguiz "wird die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen" in Leverkusen durchführen, teilte der Verein am Dienstagabend mit.

Der 30-Jährige war erst am Sonntag in Spanien zur Mannschaft gestoßen, weil er wie seine Teamkollegen Leon Bailey, Lucas Alario und Wendell aufgrund langer Anreise aus der Winterpause einen Tag länger frei bekommen hatte.