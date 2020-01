Creuzburg

Grünen-Fraktion holt sich Impulse zur Minderheitsregierung

08.01.2020, 02:17 Uhr | dpa

Die Thüringer Grünen-Fraktion will bei einer Jahresklausur in Creuzburg (Wartburgkreis) ihre Arbeit neu sortieren und sich auf eine mögliche Minderheitsregierung vorbereiten. Erwartet werden bei dem Treffen heute etwa der Politologe Christian Stecker sowie der ehemalige Grünen-Fraktionsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Reiner Priggen.

Zwischen 2010 und 2012 gab es in NRW eine tolerierte Minderheitsregierung von SPD und Grünen. Priggen war in dieser Zeit Fraktionschef der Grünen. Er soll auf der Klausur über seine Erfahrungen berichten. Außerdem will sich die Thüringer Grünen-Fraktion eine neue Geschäftsordnung geben.

Ob die die Grünen in Thüringen in eine Minderheitsregierung mit Linke und SPD einsteigen oder nicht, soll bei einem Landesparteitag am 25. Januar entschieden werden.